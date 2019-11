Daimler muss sparen - und will jetzt die Kosten drücken. Für Zulieferer brechen damit schwere Zeiten an.

Der neue Daimlerchef Ola Källenius hat sein Sparprogramm vorgestellt. Doch während derzeit alle vor allem darauf schauen, dass Daimler 1,4 Milliarden Euro beim Personal einsparen will, geht eine weitere Gruppe unter: die Zulieferer. Die ohnehin bereits von Transformation und Absatzflaute gebeutelten Lieferanten bekommen jetzt zusätzlichen Druck von mehreren Seiten. So will Daimler die Materialkosten massiv senken. Källenius möchte die Ebit-Marge des Konzern - also den Gewinn vor Zinsen und Steuern - allein durch geringere Materialkosten um einen Prozentpunkt verbessern. Und das jedes Jahr.

Es geht um gewaltige Summen. Allein die Sparte Mercedes-Benz-Cars kauft Material im Wert von 45 Milliarden Euro pro Jahr ein. Billiger würde es, wenn Daimler zum Beispiel weniger Schnickschnack in die Autos einbaut. Andererseits aber könnte der Autobauer auch Abstriche bei der Qualität seines Materials machen. Doch das ist nicht nur Kunden einer Premiummarke schwer zu vermitteln - auch bei Zulieferern gingen dann Umsätze und Margen runter. Denn je mehr Aufwand in einem Teil steckt, desto bessere Preise können sie mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...