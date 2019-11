(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.11.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich am Donnerstag überwiegend leichter. Die Ausnahme stellen Qiagen dar, welche sich um fast 14 Prozent verteuern. An der Wall Street überwiegend derweil negative Vorzeichen. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent leichter bei 13.173 Punkten. Hier geht es für Wirecard, E.On und Heidelberg Cement nach oben, Daimler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...