Schaeffler begrüßt den Bau einer neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg. Vorstandschef Klaus Rosenfeld glaubt, dass auch sein Unternehmen von einem steigenden Tesla-Absatz profitieren wird.

Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld hat den angekündigten Bau einer Tesla-Fabrik in Brandenburg als eine schöne Überraschung bezeichnet. Es sei ein "tolles Geschenk zum 30-jährigen Mauerfall", sagte Rosenfeld am Donnerstag auf einem Bankenkongress in Frankfurt.

