Jahrelang waren Altkleider ein auskömmliches Geschäft, vor allem dank der Exporte nach Afrika. Jetzt kämpft die Branche um ihre Existenz, weil die Deutschen zu viele Klamotten spenden - mit miserabler Qualität.

Der Container in Germering bei München quillt über, mal wieder. Ein Pulloverärmel hängt halb heraus, einige Säcke liegen vor den Sammelbehältern auf der matschigbraunen Wiese. Es sieht nicht so aus, als habe hier jemand mildtätig seine gebrauchten Kleider gespendet - sondern seinen Abfall entsorgt.

Für Andreas Brumhard bedeutet das: Ärger. Er weiß, wie mühsam die Kleidersammlung sein kann. Brumhard arbeitet beim Malteser Hilfsdienst, der in Deutschland 8000 Sammelstellen betreibt, auch diese in Bayern. Die Malteser verkaufen die Kleiderspenden an professionelle Sortierer. Mit dem Geld - auch wenn es nicht viel ist - unterstützen sie ihre sozialen Dienste, die Jugendarbeit, die Hospize, die Integrationsangebote für Flüchtlinge. Und durch die Sammlung bekommen auch die gespendeten Kleider ein zweites Leben. Eine Win-win-Situation. So zumindest die Idee.

In Zeiten von Fast Fashion mit wöchentlich wechselnden Sortimenten gerät das Konzept an seine Grenzen. Die Deutschen kaufen jährlich etwa 60 Kleidungsstücke, ermittelte die Unternehmensberatung McKinsey. Marktführer wie Zara und H&M haben mittlerweile 52 Mikrokollektionen im Jahr. Jede Woche eine. Beide sammeln mittlerweile auch Kleiderspenden in ihren Filialen - und versprechen Kunden im Gegenzug für ihre aussortierten T-Shirts und Tops Rabatte. Auf Neuware, versteht sich.

Für Altkleidersammler, Sortierer und Recycler wird die Konsumlust zum Problem. Viele Menschen tragen ihre Klamotten zwar heute kaum eine Saison. Die Menge der abgelegten Kleider steigt so stark, dass die Sammler kaum damit hinterherkommen, die Container zu leeren. Mehr als eine Million Tonnen Kleidung spenden die Deutschen im Jahr. Doch die Qualität der Fast-Fashion-Produkte ist miserabel. Nur die wenigsten Hosen, Pullis und Mäntel taugen noch für die Second-Hand-Läden der Metropolen - und auch afrikanischen Händler, früher Hauptabnehmer der Branche, wehren sich gegen den Importe der Billigmode.Aus einer gespendeten Strickjacke wird so oft nur ein schlichter Putzlappen - wenn sie nicht gleich in der Müllverbrennungsanlage landet. Ein Problem mit weitreichenden Folgen. Welche Kleiderspenden noch zum Weiterverkauf taugen, darüber entscheiden Menschen wie Olga Hempik. Mit manikürten Händen greift sie nach einem Paar schwarzer Nike-Turnschuhe. Sie wendet die Schuhe, begutachtet die Sohle, wirft sie rechts in einen Sack und greift nach dem nächsten Teil aus dem sich neben ihr türmenden Kleiderberg. Die alte Strickweste mit dem Norwegermuster - keine Löcher - kommt auch nach rechts, genauso der rote Lacoste-Jogginganzug. "Das ist Nostalgie-Ware, Siebziger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...