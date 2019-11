Im Handelsstreit zwischen China und den USA bewegt sich wenig, das wirkt sich auch auf die Börsen aus. VW plant die Berufung des neuen Audi-Chefs.

Die stockenden Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie enttäuschende Konjunkturdaten haben am Donnerstag sowohl die europäischen als auch die US-Aktienmärkte unter Druck gesetzt. Dax und EuroStoxx50 bröckelten um jeweils ein knappes halbes Prozent auf 13.180 und 3688 Punkte ab. An der Wall Street schloss der Dow Jones kaum verändert bei 27.781 Punkten.

In Asien setzten Anleger am heutigen Freitag indes auf eine Annäherung zwischen den USA und China, so dass auch an den europäischen Börsen ein freundlicherer Handelsstart möglich ist.

In Deutschland dürfte für Anleger vor allem die VW-Aufsichtsratssitzung interessant werden: Zum einen beschließt der Autobauer dort die geplanten Investitionen für die nächsten fünf Jahre. Zum anderen wird auf der Sitzung wohl auch eine Entscheidung über einen neuen Audi-Chef fallen: Markus Duesmann wird voraussichtlich den Vorstandsvorsitz übernehmen. Der frühere BMW-Manager dürfte auf der Sitzung am Freitag berufen werden, hieß es im Umfeld des Aufsichtsrats.

Auf Konjunkturseite stehen am Nachmittag in den USA einige wichtige Daten an, die Aufschluss über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt geben.

1 - Vorgabe aus den USA

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft haben US-Anleger am Donnerstag Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Angesichts des anhaltenden Handelsstreits mit den USA wuchs die chinesische Wirtschaft im Oktober überraschend gering. Eine baldige Entspannung des Zollkonflikts ist einem Zeitungsbericht zufolge nicht in Sicht.

Es gebe Streit um den Kauf landwirtschaftlicher Produkte. Die US-Wirtschaft sei zwar vergleichsweise robust, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Sie wachse aber nicht allzu schnell.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei 27.781 Punkten. Der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 8479 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3096 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat am Freitag dagegen zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Vormittagshandel um 0,7 Prozent auf 23.313 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,8 Prozent auf 1697 Zähler. Händler verwiesen auf die gestiegene Aussicht ...

