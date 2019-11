Der amerikanische Energiekonzern National Oilwell Varco Inc. (ISIN: US6370711011, NYSE: NOV) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 20. Dezember 2019 (Record date: 6. Dezember 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 22,09 US-Dollar (Stand: 14. November 2019) einer Dividendenrendite von 0,91 ...

