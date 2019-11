DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BOUYGUES AUF 44 (40) EUR - 'KAUFEN' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 927 (892) PENCE - 'NEUTRAL' HSBC HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 25 (22) CHF - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 5000 (5550) PENCE UBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 360 (335) CHF - 'NEUTRAL' Die US-amerikanischen und chinesischen Unterhändler nähern sich einem Phase-Eins-Handelsabkommen an LEG steigert FFO und wird zuversichtlicher für 2020 ProSiebenSat.1 - CEO says merger with Mediasat wouldnt work; rtrs Stabilus S.A. zeigt nach vorläufigen Zahlen positive Entwicklung im Q4 und bestätigt STAR 2025 Langfristprognose Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...