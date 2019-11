Die aktuell längste Serie: Celgene mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.53%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Donnerstag Vipshop mit 5,70% auf 12,05 (151% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,92%) vor ADVA Optical Networking mit 3,19% auf 7,43 (134% Vol.; 1W 7,37%) und Polytec mit 3,11% auf 9,28 (314% Vol.; 1W 2,20%). Die Tagesverlierer: Daimler mit -4,48% auf 51,14 (262% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,93%), Merck KGaA mit -3,28% auf 106,15 (227% Vol.; 1W -1,62%), K+S mit -5,41% auf 11,98 (401% Vol.; 1W -10,79%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (25687,28 Mio.), Glencore (14265,83) und Alibaba Group Holding (4661,43). Umsatzausreisser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...