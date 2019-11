Die europäischen Börsen haben am Donnerstag an ihre moderaten Vortagsverluste angeknüpft, der EuroStoxx 50 fiel am Ende um 0,3%, der französische CAC 40 gab um 0,1% nach, der deutsche Dax sank um 0,4% und der britische Leitindex FTSE 100 rutschte um 0,8% ab. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten wurden am Markt als neuer Belastungsfaktor ausgemacht, die Wirtschaft im Reich der Mitte hatte im Oktober wegen des Handelskriegs in den USA, den Unruhen in Hongkong und einer schwachen Inlandsnachfrage weiter geschwächelt, sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz enttäuschten. Ebenso für Zurückhaltung sorgte der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem es weiter keine Fortschritte gibt, auch wenn sich beide Seiten in den ...

