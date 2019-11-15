DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BOUYGUES AUF 44 (40) EUR - 'KAUFEN' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 927 (892) PENCE - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 25 (22) CHF - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 5000 (5550) PENCEUBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 360 (335) CHF - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 91 (93) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUMANN AUF 15,50 (17,50) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 58 (49) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 83 (86) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIXT -STÄMME AUF 86 (90) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 41 (45) EUR - 'REDUCE'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 18 (19) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...