Das berichtet der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik. Dieser befragt seine 450 Mitglieder vierteljährlich zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Waren bisher Automobil- und Maschinenbauer zuverlässige Garanten für eine wachsende Wirtschaft, sorgt ein Rückgang in diesen Branchen für eine sich eintrübende Aussicht in den Zulieferindustrien, zu denen auch die Sensorik und Messtechnik zählt. So entwickelten sich die Auftragseingänge rückläufig mit -1 % in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen.

"Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass wir es hier mit uneinheitlichen saisonalen oder statistischen Schwankungen zu tun zu haben," kommentiert Thomas Simmons, Geschäftsführer des AMA Verbandes, die aktuelle Branchenstatistik. "Auf zwei leicht sinkende Quartalsumsätze folgten zwei ähnlich leicht steigende. Die Erwartung für das laufende letzte Quartal 2019 ist ein leichtes Umsatzminus von einem Prozent. Dem zugrunde liegt eine Absatzschwäche unserer drei wichtigsten ...

