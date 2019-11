US-Wirtschaftsberater Kudlow hat zum Handelsstreit mit China wenig erhellendes gesagt und dennoch die Märkte beflügelt. Diese Entwicklung könnte weitergehen.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt keine nennenswerten Anzeichen von Schwäche: Der Dax liegt zur Eröffnung 0,5 Prozent im Plus bei 13.245 Punkten und damit nur rund 63 Zähler vom Jahreshoch entfernt.

Noch am gestrigen Handelstag schloss der Index erstmals seit dem 6. November unter der Marke von 13.200 Punkten mit und ging bei 13.180 Punkten aus dem Handel, ein Minus von 0,4 Prozent.

Ein Blick auf die relevanten Börsennews zeigt: Täglich grüßt das Murmeltier, pardon der Handelsstreit. Für Wirtschaftsberater Larry Kudlow benötigt der sogenannte Phase-1-Deal mit China nur noch "wenige Federstriche". Die Börsen in Asien reagierten darauf positiv. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 0,7 Prozent fester bei 233.303 Punkten. An der Wall Street schloss der Dow Jones kaum verändert bei 27.781 Punkten.

Die Kudlow-Aussagen fallen aber unter das Raster: Nichts gesagt, aber die gedrückte Marktstimmung verbessert. Denn Kudlow sagte auch, dass der Deal noch nicht unter Dach und Fach ist. Alles schon mal gehört, ernst nehmen sollte man das nicht. "Solange nicht tatsächlich ein Deal unterzeichnet ist, ist weiterhin alles möglich", meinen auch die Commerzbank-Analysten in ihrem Morgenkommentar.

Wenn es tatsächlich einen Deal zwischen USA und China geben sollte, wäre folgendes Szenario nicht ungewöhnlich: Steigende Kurse bis zur Unterzeichnung, weil man die Stimmung mit vielen nichtssagenden Sätzen wie die von Kudlow ständig verbessert. Anschließend die Ernüchterung. Gemäß dem Börsenmotto: Buy the rumor, sell on facts (Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten!)

Die zuletzt an den Finanzmärkten wieder zunehmende Zuversicht über die US-Wirtschaft steht erneut auf dem Prüfstand. Neben dem Empire State-Index, der die Stimmung der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe im Fed-Distrikt New York abbildet, stehen dabei vor allem die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Mittelpunkt des Interesses am heutigen Handelstag.

Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Außerdem veröffentlicht die Federal Reserve Bank von New York ihr Konjunkturbarometer.

In der Eurozone werden unter anderem Inflationsdaten veröffentlicht, die Relevanz für die Geldpolitik der EZB haben.

Wie an jedem dritten Freitag eines Monats ist heute kleiner Verfallstermin an den Terminmärkten, der aber tendenziell eher wenig Einfluss auf den Handel hat. An dem Tag verfallen an den Terminbörsen Optionen auf Aktien und Indizes. Im Gegensatz zum ...

