In Prag hat das Skoda Auto DigiLab mit dem Pilotbetrieb einer besonders innovativen Schnellladestation begonnen. Sie basiert auf kinetischer Schwungradtechnik und stellt doppelt so viel elektrische Leistung bereit wie vom Stromnetz zur Verfügung gestellt. Die Ladestation auf dem Messegelände Prag-Letnany ist die erste ihrer Art in der Tschechischen Republik und erst die dritte überhaupt weltweit. Die innovative Ladetechnologie wurde vom israelischen Start-up Chakratec entwickelt. Die Firma wurde ...

