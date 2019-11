Alexander Doll hat einen Auflösungsvertrag unterschrieben. Die Abfindung des Managers könnte wohl auf einen siebenstelligen Betrag hinauslaufen.

Nach nur eineinhalb Jahren im Amt steht der Finanzvorstand der Deutschen Bahn, Alexander Doll, vor dem Abgang. Der Manager hat am Freitag nach Handelsblatt-Informationen den Auflösungsvertrag unterschrieben. Der Aufsichtsrat müsse dem Schritt in einer Sondersitzung am Montag noch zustimmen, hieß es. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur dpa darüber berichtet.

Dem Vernehmen ...

