Der Inspektionsmarkt ist bekanntermaßen extrem hart umkämpft. Wie differenziert man sich gegenüber den namhaften Herstellern, die weitestgehend das gleiche Produktportfolio aufweisen? Das ist eine gute Frage und auf Grundlage des aktuellen Marketings wäre es sehr schwierig, den Unterschied zwischen Zulieferprodukten und Lösungen zu beurteilen. Alle Zulieferer entwickeln Erzeugnisse auf Grundlage von Fertigungstrends, wobei alle unterschiedliche Fertigungsmöglichkeiten beziehungsweise Ressourcen haben. Das kann unmöglich nur durch die auf dem Erzeugnis gemachten Angaben beurteilt werden. Wir wollen die Gelegenheit ergreifen, die Stärke unseres Konzepts nachzuweisen, das sich von dem unserer Mitbewerber durch seinen starken, über 30-jährigen Technologiehintergrund unterscheidet.

Das Produktportfolio von Omron umfasst Board Testing, SPI, AOI (2D, 3D) und 3D-AXI. Was wird im deutschsprachigen Raum am meisten nachgefragt? Omrons Produktportfolio umfasst ein breiteres Spektrum an Lösungen als nur die Systeme 3-SPI, 3D-AOI und 3D-AXI, denn dazu gehört auch eine große Bandbreite an automatisierten Prüf- und Fertigungslösungen, wie die Automated Verification Inspection, kurz AVI, also ein automatisiertes Prüfsystem, für Hochpräzisionsmessungen und Hochpräzisionprüfungen, wodurch die Prüfung (bisher) manuell kontrollierter Baugruppen automatisiert wird. Die Automated Web Inspection, kurz AWI, also ein vollautomatisches Bahninspektionssystem, und die automatisierte Prüfung von Fahrzeugbatterien wie auch kollaborative Roboter, so genannte Cobots, sowie Scara- und mobile LD-Roboter. Der Prozess des Erfassens von Rohdaten von Maschinen wird durch unseren neuen KI-Controller - eine Steuereinheit mit künstlicher Intelligenz - vollständig automatisiert. Er arbeitet mit Edge-Computing innerhalb der Maschine und stellt damit eine höhere Datentreue und Datenkonsistenz sicher. Außerdem erstellt der Controller automatisch Datenmodelle aus Korrelationsanalysen und überwacht den Maschinenstatus auf Grundlage eines solchen Modells. Die Hardware beruht auf Omrons Sysmac NY5 IPC sowie NX7 CPU und umfasst Applikationskomponenten von Omron zur künstlichen Intelligenz sowie eine Bibliothek vorprogrammierter Funktionsblöcke für die vorausschauende Wartung auf Basis des von Omron aus typischen Anwendungen gewonnenen Know-hows.

Können Sie eine Einschätzung geben, warum dies so ist? Was die Fertigung in Deutschland angeht, wird eins von fünf Autos, das von der Fertigungslinie rollt, von einem deutschen OEM respektive Erstausrüster hergestellt. Im Jahr 2017 stellten die deutschen Autohersteller mehr Autos als Spanien, Frankreich und Großbritannien zusammen her, wodurch die deutsche ...

