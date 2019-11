Der Schock war offenbar nur von kurzer Dauer: Nachdem am Mittwoch klar wurde, dass der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex in den ersten neun Monaten 2019 tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist, sackte die Aktie kurzzeitig um mehr als sieben Prozent von 12,65 auf 11,74 Euro ab. Sofort aber setzte eine Gegenbewegung ein, am Donnerstag stabilisierten sich die Nordex-Papiere bei 12,80 Euro, am Freitag im frühen Handel ging es noch weiter nach oben. Nicht ohne Grund wohl: Das Unternehmen bestätigte ... (Achim Graf)

