Ein oberflächlicher Blick in die Statistik des Bundeskriminalamtes verspricht Entwarnung bei der Cyberkriminalität. Doch der Schein trügt. Schuld daran sind auch die betroffenen Unternehmen.

In seinem neuen Lagebild zur Cyberkriminalität meldet das Bundeskriminalamt, die erfassten Schäden durch Computerbetrug seien im vergangenen Jahr um knapp elf auf rund 60,7 Millionen Euro gesunken. Die Zahl der Phishing-Attacken beim Onlinebanking habe sich gar halbiert. Und auch insgesamt seien die gemeldeten Fälle von Cyberkriminalität nur um 1,3 Prozent auf etwas über 87.100 gestiegen.

Das klingt verglichen mit der steten Flut der Warnungen vor Online-Attacken fast überraschend. Ist es also mit der Kriminalität im Netz womöglich alles gar nicht so wild? Ist all das Klagen über Internetangriffe und mangelhaft geschützte Unternehmen und Privatleute im Internet bloß Alarmismus?

Wer das glaubt, wiegt sich in falscher Sicherheit. Tatsächlich nämlich sind die Zahlen, das betont das BKA selbst, mit Vorsicht zu genießen. Die Statistik erfasst nur die Fälle, von denen die Polizei erfährt. Die Dunkelziffer ist immens.

Längst nicht jeder Kunde, der beim Einkauf im Netz einem Betrüger aufgesessen ist, erstattet ...

