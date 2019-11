Alexander Schütz, Gründer und Vorstandsvorsitzende der C-Quadrat Investment Group, und das Vorstandsmitglied und Aktionär Cristobal Mendez de Vigo haben den Rückerwerb der Mehrheitsbeteiligung am österreichischen Asset Manager abgeschlossen. Damit ist die Kontrolle des österreichischen Unternehmens wieder fest in der Hand des Managements, teilt C-Quadrat mitteilt. Als Minderheitsaktionär beteiligt sich die in Hongkong ansässige Vertriebs- und Investmentgesellschaft Jebsen Group an C-Quadrat, die HNA Group ist aus dem Gesellschafterkreis ausgeschieden.Die RCB bleibt bei ihrer Hold-Empfehlung für die Polytec-Aktie, auch das Kursziel bleibt unverändert bei 9,50 Euro. Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...