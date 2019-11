Panasonic ist eine Wette auf E-Mobilität und Wasserstoff, Apple ist noch längst nicht ausgereizt und bei Salzgitter gibt es das Stahlgeschäft gratis dazu. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Vopak - Die Tanklager der holländischen Milliardäre

Flüssiggüter wie Öl, Chemikalien oder Flüssiggas werden in der Regel nicht dort verbraucht, wo sie produziert werden. Sie müssen verarbeitet, gelagert, transportiert und verteilt werden. Vopak aus Rotterdam kann auf mehr als 400 Jahre Erfahrung in der Lagerung und im Warenumschlag zurückgreifen. Heute sind die Holländer das weltweit führende konzernunabhängige Tanklagerunternehmen.

Ein globales Netzwerk aus 68 Terminals mit einer Gesamtlagerkapazität von 35,5 Millionen Kubikmetern betreibt Vopak entlang wichtiger Handelsrouten. Nach neun Monaten 2019 waren die Terminals im Schnitt zu 84 Prozent ausgelastet. Der Umsatz zog um zwei Prozent an, auf rund 954 Millionen Euro. Unter dem Strich verdient wurden 471 Millionen Euro, ein Plus von 171 Prozent. Beigetragen zu diesem Gewinnsprung haben neben einer guten Geschäftsentwicklung vor allem einmalige Gewinne aus Vermögensverkäufen. Dazu kamen noch positive Währungseffekte und die erstmalige Einführung der Bilanzregel IFRS 16, die verlangt, dass sämtliche Leasingverhältnisse einheitlich zu bilanzieren sind. Vopak will 2020 zwischen 300 und 500 Millionen Euro in den Ausbau seines Terminalportfolios und in den Aufbau einer digitalen Konzerninfrastruktur investieren.

Im Rücken hat Vopak einen Großaktionär mit tiefen Taschen. Gut 48 Prozent des Kapitals kontrolliert die Holding HAL Trust der Milliardärsdynastie van der Vorms. Deren Vermögen wuchs nach dem Verkauf der Optikerkette GrandVision an den Brillenkonzern EssilorLuxottica um vier Milliarden Euro auf gut elf Milliarden Euro an.

Aktientipp 2: Panasonic - Wette auf E-Mobilität und Wasserstoff

Die Erwartungen sind groß: Am 22. November wird der japanische Technologiekonzern Panasonic Investoren seine Langfriststrategie vorstellen. Schwache Umsätze im Kerngeschäft mit Konsumelektronik (Kameras, Fernseher) und Anlaufverluste in der jungen Sparte Batterien für Elektrofahrzeuge hatten zuletzt rückläufige Zahlen gebracht. Wahrscheinlich wird Panasonic im laufenden Fiskaljahr (bis 31. März 2020) netto umgerechnet nur 1,6 Milliarden Euro verdienen, ein Drittel weniger als in der Vorsaison. Diese trüben Aussichten haben Panasonic-Aktien so tief gedrückt, dass ihr Börsenwert nur noch 30 Prozent des Geschäftsjahresumsatzes ausmacht.

Der größte Hebel für die Wende steckt nun in der bisherigen Verlustsparte Batterien für Elektrofahrzeuge. Als Hauptlieferant für E-Auto-Pionier Tesla ist Panasonic hier in einer Top-Position. Anlaufschwierigkeiten in der gemeinsamen Batteriezellenfabrik in Nevada sollen in den nächsten Monaten behoben werden. Dass Panasonic vor Kurzem auch eine Batterie-Kooperation mit dem japanischen Fahrzeugkonzern Toyota geschlossen hat, verringert die Abhängigkeit von Tesla. Zugleich profitiert Panasonic von Toyotas jüngster Expansion in der E-Mobilität. Ebenfalls aussichtsreich ist das Geschäft mit Batteriespeichern für Häuser mit Solaranlagen.

Auch bei der Energiegewinnung aus Wasserstoff ist Panasonic vorne dabei. Seit Jahren hat das Unternehmen Brennstoffzellen für Einfamilienhäuser im Programm. Für die Olympischen Spiele 2020 läuft ein Großprojekt, bei dem weite Teile des Athletendorfs mit Brennstoffzellen versorgt werden sollen.

Aktientipp 3: Salzgitter - Das Stahlgeschäft gibt es gratis dazu

Überkapazitäten in der Stahlbranche, Aufwand für Sparmaßnahmen und Rückstellungen für eine mögliche Kartellstrafe dürften den Stahlkonzern Salzgitter in diesem Jahr in die roten Zahlen drücken. Nachdem in den ersten neun Monaten unterm Strich 29,8 Millionen Euro Verlust aufgelaufen sind, rechnen Banken im Schnitt für 2019 nun mit einem Minus von 20 Millionen Euro. 2018 hatte Salzgitter netto noch 278 Millionen verdient.

Für risikofreudige Anleger sind Salzgitter-Aktien dennoch interessant. Die Anzeichen mehren sich, dass die weltweite Konjunktur auf niedrigem Niveau Tritt fasst. Der Auftragseingang im Kerngeschäft Flachstahl war in den ersten neun Monaten zwar niedriger, mit vier Prozent fiel der Rückgang aber moderat aus. Ein positiver Effekt auf die 2020er-Zahlen entsteht zudem, weil die Rückstellung für den angestrebten Kartellvergleich nicht ...

