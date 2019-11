Das geplante Verteilzentrum des US-Onlineriesen Amazon in Wien-Liesing ändert nichts an der Wachstumsprognose im Paketsektor der teilstaatlichen Österreichischen Post AG. Nach 108 Millionen Pakete 2018 sollen es heuer 125 und 2021 dann 150 Millionen Packerl sein. Hier ist auch schon die Kooperation mit DHL miteingerechnet. Damit hat sich das Paketaufkommen in zehn Jahren verdreifacht.Obwohl Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...