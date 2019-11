Nach den Rekordumsätzen zum chinesischen Singles' Day erhofft sich die Einzelhandelsbranche in den westlichen Ländern zur anstehenden Cyberwoche einen ähnlichen Zulauf.14. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Alibaba hat die Messlatte wieder einmal hoch gehängt. Der diesjährige Singles' Day brachte dem chinesischen Platzhirsch im Online-Handel (WKN A117ME) mit über 38 Milliarden US-Dollar so starke Umsätze wie noch nie und ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "An dem einen Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...