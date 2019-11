FuelCell zündet Kursrakete - Yahoo Japan wird Z Holding - Unruhen in Chile belasten - Surgutneftegaz gefragt Der amerikanische Aktienmarkt legte in dieser Woche eine kleine Verschnaufpause ein, kann jedoch die Rekordstände der Vorwoche halten. Der Dow Jones schloss zur Wochenmitte bei 27.784 Punkten und somit ein paar Pünktchen höher gegenüber der Vorwoche. Besonders die Wasserstoffaktien, wie Ballard Power (WKN: A0RENB), Plug Power (WKN: A1JA81) und FuelCell Energy (WKN: A2PKHA), waren in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...