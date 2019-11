de«: Herr Huibers, bitte erklären Sie kurz: Was ist Light Fidelity?

Ed Huibers: Bei Light Fidelity, abgekürzt Lifi, handelt es sich um eine Methode zur kabellosen Datenübertragung, ähnlich wie bei Wireless Fidelity, also Wifi. Allerdings wird hier statt Funkfrequenzen das Medium Licht als Übertragungsweg genutzt. Vereinfacht gesagt, kann man sich das so vorstellen, als würde man Morsezeichen mit einer Taschenlampe senden, dies jedoch in Hochgeschwindigkeit.

»de«: Das heißt, Light Fidelity funktioniert nur so lange, wie die datenübermittelnde LED eingeschaltet ist? Das Licht muss immer an sein?

E. Huibers: Prinzipiell richtig, allerdings ist die Übertragung nicht nur mit sichtbarem, sondern auch mit nicht sichtbarem Licht möglich. So kann über Infrarot Light Fidelity genutzt werden, ohne dass das Licht »an« - im Sinne von sichtbar - ist.

»de«: Was passiert, wenn ich z.?B. im Großraumbüro den beleuchteten Bereich meiner Lifi-Lampe mit meinem Laptop verlasse, bricht die Verbindung ab?

E. Huibers: Nein, denn wir können eine Lifi-Abdeckung aufbauen, die nicht nur den einzelnen Arbeitsplatz, sondern das ganze Büro umfasst. Selbst wenn man herumläuft bleibt man jederzeit verbunden, so lange man sich in der Lifi-Zone befindet. Alternativ lässt sich eine Kombination aus Netzwerken einrichten: Am eigenen Arbeitsplatz oder im Konferenzraum ist man an das stabile und schnelle Lifi angebunden, sobald man sich aus der definierten Zone heraus bewegt, wechselt man automatisch ins Wifi.

»de«: Wie groß darf die Distanz zwischen der LED als Sender und dem Empfänger maximal sein, um Daten über Licht übertragen zu können?

E. Huibers: Horizontal betrachtet liegt die Reichweite bei ca. 2,5?m, über maximal 3,5?m geht sie nicht hinaus. Hängt die Lifi-Unit direkt über der Person, findet sie in einem diametralen Umkreis von 2,5?m eine Verbindung. Wenn wir ein typisches Bürogebäude mit einer Deckenhöhe von 2,80?m nehmen, hat man damit überall gute Konnektivität.

»de«: Es gibt Überlegungen für den Außeneinsatz von Lifi, z.?B. über Straßenlaternen. Bricht dort bei Nebel oder Sonnenaufgang die Verbindung zusammen?

E. Huibers: Ein Outdoor-Einsatz von Lifi ist durchaus möglich. Wir bei Signify prüfen aktuell, für welche Anwendungsbereiche dies sinnvoll ist. Gerade, wenn in Zukunft 5G nutzbar sein wird, stellt die Lifi-Verbindung auch unter freiem Himmel kein Problem mehr dar. Gewöhnlicher Nebel, Regen oder Sonnenschein wird keinen Einfluss auf die Verbindung nehmen. Nur, falls es zu extrem dichtem Nebel kommen sollte, wird Lifi nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...