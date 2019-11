Die Mobilfunkbetreiber suchen zehntausende neue Sendestandorte, um ihre Funklöcher zu stopfen und neue, superschnelle 5G-Netze zu bauen. Kreative Lösungen sind gefragt, um die umstrittenen Antennen unsichtbar zu machen.

Es ist eine etwas schizophrene Situation: Alle wollen immer und überall mit dem Smartphone surfen und telefonieren. Entsprechend laut ist das Geschrei, sobald in einem der vielen Funklöcher die Verbindung abreißt. Genauso groß sind aber auch die Proteste von Anwohnern, wenn die Mobilfunkbetreiber das Problem lösen und neue Sendemasten aufstellen wollen. Bürgerinitiativen sprechen von einer "Verspargelung" der Landschaft. Entweder entzündet sich die Kritik an den wirklich nicht besonders ästhetischen Stahl- und Betonkonstruktionen. Oder Elektrosmog-Ängste werden geschürt. Die Antennen seien eine Gefahr für die Gesundheit. Die Genehmigungsverfahren können dann schon mal zwei Jahre dauern.

Fest steht nur: Die bisher von den drei etablierten Mobilfunkbetreibern Deutsche Telekom (30.000), Vodafone (25.000) und Telefónica (26.000) aufgestellten 80.000 Funktürme und Sendemasten reichen nicht aus, um ganz Deutschland mit stabilen Funkverbindungen zu versorgen. Mit dem neuen, superschnellen 5G-Mobilfunk müssen die Abstände zwischen den Sendemasten sogar noch kleiner werden, damit Daten in Echtzeit mit Reaktionszeiten von ein oder zwei Millisekunden durch den Äther rasen.

Allein die Deutsche Telekom will deshalb in den nächsten zwei Jahren etwa 9000 zusätzliche Standorte in Betrieb nehmen. Viele davon sind als Funkzellen an Orten mit besonders hohem Datenverkehr geplant - wie zum Beispiel in Flughäfen, Fabriken und Einkaufsstraßen. Die dafür benötigten Mini-Sender möglichst unsichtbar ins Stadtbild einzupassen, ist eine der Aufgaben, mit denen sich die Mobilfunkbetreiber in aller Welt intensiv beschäftigen.

Doch was sind die schönsten Verstecke und die kreativsten Tarnungen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu

