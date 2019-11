Kapsch TrafficCom ist Bestbieter: Das Unternehmen sei darüber informiert worden, Bestbieter für ein Mautprojekt in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) zu sein, teilt Kapsch TraffiCom am Freitag Abend mit. Nach einer abschließenden Due Diligence, dem Ablauf der Einspruchsfrist und unter der Voraussetzung erfolgreicher Verhandlungen mit dem Kunden könnte der Zuschlag zum Projekt in den nächsten drei Wochen erfolgen, heißt es. Das Gesamtprojektvolumen über die Laufzeit von sechs Jahren wird den Angaben zufolge "voraussichtlich mehr als 400 Mio. Euro betragen". Man weitere Details verlautbaren, sobald der Vertrag gesichert sei, so Kapsch TrafficCom.

Den vollständigen Artikel lesen ...