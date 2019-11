16.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Strabag steigerte in den ersten 9 Monaten 2019 ihre Leistung um 4% auf EUR 12,15 Mrd. Stark waren Deutschland, Österreich sowie der Verkehrswegebau in Polen und Ungarn. Der Auftragsbestand per 30.9.2019 stagnierte im Jahresabstand mit -2% aufgrund der Fertigstellung von Großprojekten, erreichte aber mit EUR 17,3 Mrd. ein immer noch starkes Niveau. Das Management hob die Guidance für die Leistung leicht auf EUR 16,3 Mrd. an (zuvor: Überschreiten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...