Seit 2016 dürfen Kunden ihre Router für den Internetzugang selbst wählen. Nun wollen Deutsche Telekom und andere Netzbetreiber die Routerfreiheit wieder kippen. Verbraucherschützer schlagen Alarm.

Eigentlich hatte der Bundestag den jahrelangen Streit zwischen Netzbetreibern und Verbraucherverbänden 2016 mit einem Machtwort beendet. Seit der Neuregelung des Telekommunikationsgesetztes (TKG) dürfen die Kunden selbst entscheiden, mit welcher Technik sie ins Internet gehen und ausdrücklich eigene Router an der Anschlussdose ihres DSL- oder Kabelzugangs einsetzen. Laut TKG endet die Hoheit der Netzbetreiber am sogenannten "passiven Netzabschlusspunkt".

Nun aber, drei Jahre später, droht plötzlich die Rückkehr des Routerzwangs: Im Zug des Glasfaserausbaus wollen die deutschen Internetanbieter ihre Kunden wieder verpflichten, firmeneigene Router einzusetzen. Die Deutsche Telekom und die vier Anbieterverbände Anga, Buglas, Vatm und VKU monieren in einem gemeinsamen Positionspapier, die deutsche Routerfreiheit verstoße gegen EU-Regularien. Deshalb wollen sie die bisherige, verbraucherfreundliche Regelung im Zuge der Harmonisierung von EU-Vorschriften wieder kippen. Anlass ist die Novelle des europäischen Rechtsrahmens für Telekommunikation, die bis Ende 2020 in deutsches Recht übertragen werden muss.

Die Festlegung des TKG auf einen "passiven" Anschlusspunkt - zu Deutsch, eine dumme Anschlussdose fürs DSL- oder Breitbandkabel - sei nicht nur rechtlich nicht haltbar, so die fünf Unterzeichner in ihrem Schreiben. Sie hemme zudem die Weiterentwicklung des Glasfaserausbaus. Internetanschlüsse für derart leistungsstarke Netze, so die Argumentation, benötigten einen aktiven Netzabschluss. Kurz, ein vom Netzbetreiber geliefertes und vorkonfiguriertes Endgerät. Wahlfreiheit vom Kunden, soll das wohl heißen, stört da nur.

Verzögerungen beim Glasfaserausbau

Ohne den Router vom Internetanbieter, so die recht unverhohlene Warnung im Positionspapier der Anbieter, drohten zusätzliche Verzögerungen beim ohnehin schon schleppenden Glasfaserausbau in der Bundesrepublik. "Ohne die Kontrolle über den (aktiven) Netzabschluss", heißt es in dem Papier "wird der Ausbau insgesamt nachhaltig behindert." Die deutsche Regelung wirke als Hemmschuh für die technische und die Produktentwicklung - und die die Festlegung auf einen passiven Netzabschlusspunkt negativ auf den Glasfaserausbau aus.

Verbraucherverbände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...