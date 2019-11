Die Niedrigzinspolitik der EZB lässt die realen Vermögensrenditen der privaten Haushalte sinken. Die Analyse zeigt: Selbst für Gewinner wird es schlechter. Dagegen hilft auch keine Risikostreuung mehr.

Erben ist schön. Eigentlich. Eine Hinterlassenschaft eröffnet Gestaltungsspielräume. Ob Christine Lagarde das auch so sah, als sie Anfang des Monats das Erbe von Mario Draghi als neue EZB-Präsidentin antrat, ist nicht überliefert. Klar ist nur, dass ihr Erbe historisch einmalig ist: Nie zuvor waren die Leitzinsen so lange so niedrig. Und das Erbe wiegt umso schwerer, als ein Ende der Billiggeldära nicht in Sicht ist. Im Gegenteil: Immer wieder wurde die Zinswende verschoben, inzwischen auf unbestimmte Zeit und geknüpft an zahlreiche Bedingungen. Neue Gestaltungsspielräume? Eher nicht.

Und die Last des Erbes drückt umso stärker, je länger die Niedrigzinsphase anhält. Wir haben uns gefragt, was das für die reale Rendite auf das Gesamtvermögen privater Haushalte bedeutet. Im Rahmen einer Studie haben wir eine Vielzahl von Datenquellen ausgewertet. Dabei haben wir Finanz- und Sachvermögen (primär Immobilien und Grundstücke) in die Analyse einbezogen und die reale Rendite berechnet, die Privathaushalte in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sowie im Euro-Raum insgesamt mit ihrem Gesamtvermögen seit Beginn der Währungsunion erzielt haben.

Die Sachrendite dominiert

Betrachtet man zunächst die durchschnittliche reale Gesamtrendite über den gesamten Zeitraum, ergibt sich ein erfreuliches Bild: Überall wurden im Mittel positive Renditen erwirtschaftet. Niveau und Dynamik unterschieden sich jedoch von Land zu Land, zum Teil erheblich. So lag Spanien ...

