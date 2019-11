Der britische Karrierediplomat Julian King hält in Brüssel eisern die Stellung. Er hat das Beste aus einer schwierigen Situation gemacht.

In diesem Büro kann nur ein Brite arbeiten. An der Wand hängt ein Foto der Queen, auf dem Sofa liegen Kissen mit Union-Jack-Motiv. Julian Kings Arbeitsstätte im Hauptsitz der EU-Kommission lässt keinen Zweifel an seiner Herkunft aufkommen. Wobei der 55-Jährige das verräterischste Element diskret in einem Schrank verstaut hat: Einen Pappkarton, in dem der letzte britische EU-Kommissar seine persönlichen Dinge für den Tag verstauen will, an dem seine Amtszeit endet.

King war von seinem ersten Amtstag an ein EU-Kommissar auf Abruf. Ursprünglich war seine Aufgabe bis zum Brexitdatum am 29. März befristet. Doch das Datum wurde bekanntlich in den Oktober verschoben, um erneut verschoben zu werden. Der Karrierediplomat King trägt die Wirren in seinem Heimatland, das nicht so recht den Weg aus der ungeliebten Europäischen Union findet, mit Fassung. Und als echter Brite lässt er es an Selbstironie nicht mangeln. Öffentliche Auftritte beginnt er schon mal mit dem Satz: "Ja, ich bin immer noch da."

Wie lange wird er in Brüssel noch die Stellung halten? Er weiß es nicht. Intern hat er in der EU-Kommission signalisiert, so lange auf dem Posten zu bleiben, wie nötig. Seine dänische Frau Lotte Knudsen arbeitet auf einem gut dotierten Posten im Außendienst der EU-Kommission, ...

