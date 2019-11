Ihrem bemerkenswerten Aufschwung an der Börse hat die Aktie von Schaeffler in der zurückliegenden Woche ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Von lediglich 9,65 Euro zum Handelsbeginn am Montag legten die Papiere des Automobil- und Industriezulieferers auf 10,21 Euro zum Handelsschluss am Freitag zu - ein Plus von fast sechs Prozent. Hauptgrund für mittlerweile rund 40 Prozent Wertzuwachs der Aktie in den letzten Wochen ist, dass BDT Capital Partners etwa 25 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien der ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...