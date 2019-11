Am Fall des VW-Betriebsrats Osterloh ist zweierlei bemerkenswert: die Chuzpe der Unternehmenslenker und die wendigen und windigen juristischen Kniffe, mit denen die strafrechtliche Vorwerfbarkeit beseitigt werden sollte.

Der frühere VW-Betriebsratsfürst Klaus Volkert wurde gesetzwidrig viel zu gut und gleich einem Markenvorstand bezahlt, worin das Landgericht Braunschweig 2008 Untreue gesehen hat. Der Bundesgerichtshof hat dies in seiner Grundsatzentscheidung zur Betriebsratskorruption 2009 bestätigt und explizit festgehalten: Die Bezahlung ignoriert das vom Betriebsverfassungsgesetz vorgeschriebene Ehrenamtsprinzip, auch wurde Volkert für sein wohlwollendes Amtsverhalten in der Krise bezahlt (also geschmiert).

Nach Volkert kam Osterloh - als Betriebsratsvorsitzender und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Die freudvolle Bezahlung aber blieb. Zwar wurde das Niveau etwas abgesenkt (auf etwa 200.000 Euro p.a. allerdings mit einer großzügigen variablen Vergütung, auf dem Niveau eines Bereichsleiters, so wie Volkert bis 1993 bezahlt war). Auch wurden vom Unternehmen keine erotischen Eskapaden mehr finanziert und auch von konkreten Belohnungen ist nicht mehr die Rede. Das System der Amtsbezahlung aber blieb. Deutlich zeigt sich das am Fortbestand der schon vom Bundesgerichtshof kritisierten unternehmensinternen Kommission Betriebsratsvergütung, in der Arbeitnehmervertreter auch über ihr eigenes Salär befinden konnten.

Nun also hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen verantwortliche Manager erhoben (insbesondere zwei ehemalige Personalvorstände), weil Osterloh allein zwischen 2011 und 2016 rund 3,1 Millionen Euro zu viel erhalten habe; andere Betriebsratsmitglieder fallen mit weiteren 1,9 Millionen Euro ins Gewicht. Sie gehen davon aus, dass Osterloh und Co. zu viel bekamen.

Dafür muss man wissen: Den Gehältern von Betriebsräten sind per Gesetz Grenzen gesetzt.Aus gutem Grund. Betriebsräte sind mächtig, vor allem in großen, börsennotierten Firmen, wo sie im Aufsichtsrat über Fusionen entscheiden, über Dividenden und Vorstandsgehälter. Betriebsräte sollen nicht über hohe Vergütungen gefügig gemacht werden. Zum einen. Zum anderen aber auch nicht bestraft werden können, nur weil sie sich für die Belange der Kollegen einsetzen.Das Gesetz sagt, freigestellte Betriebsräte sollen so ...

