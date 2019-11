Varta ist entgegen der Erwartung einiger Analysten am Freitag noch immer nicht deutlich schwächer geworden. Vielmehr konnte der Wert sich über einer wichtigen Marke behaupten und zeigt auch für die kommende Woche besonders starke Tendenzen an. Erst vor kurzem war eine sehr bedeutende Kooperation bekannt geworden. Apple und Varta So wurde bekannt, dass Varta künftig die Ohrhörer der Kultmarke Apple mit Batterien beliefern kann. Dies ist unter anderem ein wichtiger Imagegewinn für das Unternehmen. ... (Frank Holbaum)

