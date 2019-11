Nel Asa ist am Freitag noch einmal minimal gestiegen. Die starke Verfassung des Unternehmens in den vergangenen Wochen hat sich hier bestätigt. Die Stimmung steigt auch politisch bedingt - und die technischen Voraussetzungen für steigende Kurse sind gleichfalls besonders gut. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass und wenn die Aktie auch für die kommende Woche einer der Favoriten der Aktionäre ist. Starkes Stück Die Kursgewinne in den vergangenen fünf Tagen belaufen sich insgesamt auf etwa 3,5 ... (Frank Holbaum)

