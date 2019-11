NGOs wie Attac wollen den Status der Gemeinnützigkeit erkämpfen - mit Tricks, die sie sonst bei ihren Gegnern kritisieren. Und plötzlich ist selbst Finanzminister Olaf Scholz für eine solche Reform.

Öffentlichkeit war ausnahmsweise nicht erwünscht, als sich linke Politiker und Aktivisten, die sonst von maximaler Aufmerksamkeit leben, am 26. September mitten in Berlin trafen. Dabei sprach man über Geld, vor allem über Steuerbegünstigungen - also eigentlich über Teufelszeug, das die Versammelten stets anzuprangern pflegen, wenn es, nun ja, Millionäre und Unternehmen betrifft.

Doch an diesem Tag ging es ums Wohlergehen der Weltenretter selbst. Anlass des Treffens war Attac. Die gern laut auftretende Nichtregierungsorganisation (NGO) "mit Aktionscharakter" (Attac über Attac) hatte Anfang des Jahres ihren Gemeinnützigkeitsstatus nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs verloren. Damit einher ging der Verlust des Rechts, Geldgebern steuersparende Spendenbescheinigungen auszustellen. Seither tobt die Community. Offenbar hat das Urteil einen Nerv getroffen. Und scheinbar hängt die Hilfsbereitschaft auch bei Globalisierungs- und Kapitalismuskritikern davon ab, inwieweit sich mit ihr die Steuerlast drücken lässt.

"Shrinking Space", schrumpfender Lebensraum für zivilgesellschaftliche Organisationen? Mit diesem Titel untermalten die Gastgeber ihr Treffen im Regierungsviertel, ganz so, als wäre ihre Lage ähnlich bedrohlich wie die von Eisbären auf schmelzenden Schollen. Die Schuldfrage beantworteten sie der Einfachheit halber in ihrem Einladungsschreiben vorab: Die CDU stelle etwa die Gemeinnützigkeit ...

