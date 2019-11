Zürich (awp) - Die Delegierten der Raiffeisen-Gruppe haben am Samstag an der Delegiertenversammlung in Zürich eine neue Gruppen-Governance beschlossen. Damit sollen die Raiffeisenbanken ihre Meinungen stärker bei der Zentrale, der Raiffeisen Schweiz, einbringen können. An den künftigen Generalversammlungen werde jede der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...