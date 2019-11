An den Märkten herrscht Hoffnung wegen der Handelsgespräche zwischen den USA und China. In der neuen Wochen stehen Notenbanken-Protokolle im Fokus.

Die Erleichterung über die konjunkturelle Entwicklung ist deutlich spürbar: Kaum ein Analyst, kaum ein Kommentator, ließ sich die Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen, dass Deutschland nun gerade noch einmal einer technischen Rezession entgangen ist. 0,1 Prozent BIP-Wachstum im dritten Quartal wurden fast schon wie ein Befreiungsschlag gefeiert.

Der deutsche Leitindex Dax kletterte zum Wochenschluss auf 13.241 Punkte und ist nun nur noch 355 Zähler von seinem Allzeithoch bei 13.596 Punkten aus dem Januar 2018 entfernt. Nach positiven Signalen aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China kletterten die amerikanischen Aktienindizes auf neue Höchststände.

Rückenwind für die Märkte gibt es wohl von den weiterhin niedrigen Zinsen, den Firmenbilanzen und der Konjunktur. "Hier sieht es keineswegs so trüb aus, wie viele meinen. Das Wachstum hat sich in den großen Volkswirtschaften zwar abgeschwächt, stabilisiert sich aktuell aber klar oberhalb des Rezessionsniveaus", sagt Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa von Blackrock.

Angesichts eines übersichtlichen Terminkalenders zu Konjunkturdaten dürfte die aktuelle Stimmung auch in den kommenden Tagen tragen. Erst am Freitag stehen mit Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Europa bedeutende Veröffentlichungen auf dem Plan. An diesem Tag kommen auch Daten zu Verbraucherpreisen in Japan. Für Aufsehen könnte auch die Bundesbank sorgen, wenn sie am Donnerstag ihren Finanzstabilitätsbericht ...

