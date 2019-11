Bei Zusammenstößen zwischen Anhänger des Ex-Präsidenten und der Polizei sind nun neun Menschen tot. Die UN-Kommissarin für Menschenrechte warnt vor einer Eskalation.

Die Zahl der bei einem Zusammenstoß zwischen Anhängern des zurückgetretenen bolivianischen Präsidenten Evo Morales mit Sicherheitskräften getöteten Menschen ist auf neun gestiegen. Das teilte der Ombudsmann der Stadt Cochabamba, Nelson Cox, am Samstag mit. Am Vortag hatte er noch von fünf Toten gesprochen. Weitere 115 Menschen seien verletzt worden, als Polizisten und Militärs am Freitag einem Marsch von Kokabauern auf einer Brücke in Sacaba, östlich der Stadt Cochabamba, den Weg versperrten.

Die Anhänger von Morales hatten versucht, über Cochabamba zum Regierungssitz in La Paz zu marschieren, um ihre Unterstützung für den Ex-Präsidenten zu zeigen. Cox machte die Sicherheitskräfte für den Tod der Demonstranten verantwortlich. Sie ...

