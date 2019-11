17.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Flughafen Wien legte sehr solide Q3-Zahlen vor mit einem Umsatzplus von 8,4% auf EUR 241,5 Mio. und einem Anstieg des Quartalsgewinns um 14,9% auf EUR 62,9 Mio. In Summe stieg der Umsatz in den ersten 3 Quartalen um 7,8% auf EUR 642,9 Mio., das Nettoergebnis legte sogar um 14,7% auf EUR 138,7 Mio. zu. Die Flughafen Wien Gruppe beförderte in den ersten 9 Monaten mit 30,1 Mio. Passagieren um 16,6% mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Oktober schwächte sich das ...

