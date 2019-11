17.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung für Warimpex und heben unser Kursziel um EUR 0,30 auf EUR 2,10/Aktie an. Ausblick. Wir erwarten ein starkes 3. Quartal (Publikation am 29.11.2019), welches die Verkäufe der Paris Disneyland Hotels sowie den Ankauf eines 35%-Anteils an der AO Avielen (Projektgesellschaft Airport City St. Petersburg) reflektieren wird. In Summe sollten die Effekte aus den beiden Transaktionen zu stark positiven Beiträgen aus ...

