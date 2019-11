Den Umsatz im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf 905 Millionen Euro gesteigert; das EBITDA gar von 36 auf 81 Millionen Euro - auf den ersten Blick lesen sich die Zahlen aus dem 3. Quartal von K+S äußerst gut. Dennoch: Seit der Salz- und Düngemittelproduzent seinen Bericht an diesem Donnerstag vorgelegt hatte, ist die K+S-Aktie abgerauscht. Vom Tageshoch bei 12,96 Euro noch am Mittwoch ging es bereits am Berichtstag hinab auf 12,10 Euro, ein Minus von gut sechs Prozent. Am Freitag setzte sich ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...