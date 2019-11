"So kann man sich irren!", war ein Artikel über Ballard Power vom vergangenen Montag an dieser Stelle überschrieben. Gemeint war die Einschätzung der Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen durch die US-Investmentbank Roth Capital Partners. Diese hatte Ende Oktober zum Verkauf der Ballard-Power-Aktie geraten, das Kursziel bei 3,00 Dollar festgelegt. Doch die Papiere haben diesen Wert mittlerweile nicht nur weit mehr als verdoppelt. In der zurückliegenden Woche ist Ballard-Power zudem ... (Achim Graf)

