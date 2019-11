Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält die EU-Defizitregeln für überkommen. Dabei ist von den Maastricht-Vorgaben ohnehin nicht mehr viel übrig. Das Protokoll eines Niedergangs.

In annähernd zwei Jahrzehnten als Abgeordneter, Minister und Premier hat Paolo Gentiloni gelernt, worauf es in der Politik wirklich ankommt: auf sichtbare Erfolge. Als EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung will sich der Italiener in den kommenden fünf Jahren deshalb auf das Thema Steuern stürzen. Die lästige Aufsicht über die Haushalte der Euro-Zonen-Staaten, für die er ebenfalls zuständig sein wird, möchte er lieber tiefer hängen. Europas oberster Wächter über den Stabilitäts- und Wachstumspakt? Nichts zum Profilieren.

Seine geringen Ambitionen dürften einigen anderen in der Euro-Zone mit deutlich mehr Ehrgeiz höchst gelegen kommen. Frankreichs Präsident zum Beispiel. Emmanuel Macron hat das Defizitziel von drei Prozent des Haushalts, das der Maastricht-Vertrag seit 1992 vorgibt, gerade erst als Ansatz "aus dem vorigen Jahrhundert" abgetan. Und die künftige Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat sich mit dem Versprechen wählen lassen, die Flexibilität im Stabilitätspakt zu nutzen. Dies hat sie Gentiloni explizit als Aufgabe mitgegeben. Damit wird ein ohnehin schon löchriges Regelwerk weiter ausgehöhlt. Vom Geist der Maastricht-Regeln ist nicht mehr viel übrig.

Wie konnte es so weit kommen?

1. Der Beginn: Mitterrands Wille

Am Anfang war die deutsch-französische Achse. Der Wunsch nach verbindlichen Schuldenregeln kam aus Bonn, die konkrete Zahl dann aus Paris. Als beide Länder Anfang der Neunzigerjahre über die Maastricht-Kriterien verhandelten, schlug Frankreich beim Haushaltsdefizit ein Limit von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor. Frankreichs Präsident François Mitterrand hatte die Marke nach seiner Wahl 1981 verwendet, um die Ausgabenlust seiner Minister einzudämmen. Das Konzept sei eingängig gewesen, berichtete ein Berater hinterher, die Zahl hingegen beliebig gewählt - immerhin erinnerte es an die Dreifaltigkeit, das habe nicht geschadet. Hinzu kam, dass drei Prozent der französischen Wirtschaftsleistung ...

