ITM Power hat zwar zum Ende der vergangenen Woche etwas abgegeben. Dennoch hat sich die Stimmung rund um den Titel am Ende nicht verschlechtert. Denn: Die Aktie notiert in einem extremen charttechnischen Aufwärtstrend. Der Titel konnte binnen eines Monats immerhin um 44 % aufsatteln. In drei Monaten ging es um immerhin gut 104 % nach oben. Dabei hat die Aktie in 12 Monaten sogar 132 % gewonnen. Insofern sprechen die Analysten in diesem Fall eher von Gewinnmitnahmen, bei denen es keinen Trend nach ... (Frank Holbaum)

