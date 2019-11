Die Disney-Aktie konnte in dieser Woche kräftige Kursgewinne verzeichnen, nachdem das Unternehmen seinen neuen Streaming-Dienst gestartet und erste Nutzerzahlen bekanntgegeben hat. Was für Disney gut ist, ist für Netflix schlecht, dachten sich die Anleger und ließen die Netflix-Aktie daraufhin am Mittwoch kurzzeitig unter ihre 50-Tagelinie zurückfallen. Bis zum Ende der Woche konnte die Schwäche von den Bullen wieder ausgebügelt werden, doch die Anspannung der Anleger ist nicht zu übersehen. Die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...