Auf Wochensicht (KW46) gab der deutsche Leitindex DAX marginal um 21 Punkte bzw. 0,15 Prozent auf 13.241 Punkte nach. Die deutlichsten Kursgewinne unter den DAX-Werten erzielten in der abgelaufenen Handelswoche die Aktien von Wirecard, der Deutschen Post und Infineon. Wirecard: +5,1 Prozent auf 122,00 Euro Gut fünf Prozent legen die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard in der letzten Handelswoche zu und sind damit auch mal wieder der Top-Wert im DAX. Am Mittwoch hatte Wirecard gute Qu..

