Tausende Digitalfotos füllen unsere Handyspeicher, Festplatten und Social-Media-Profile. Fünf Tipps, wie Sie trotzdem den Durchblick bewahren.

Weit über Kopfhöhe türmten sich in diesem Sommer die Stapel von Fotopapier im San Francisco Museum of Modern Art. Um die Bildermassen zu verdeutlichen, die sich im Netz sammeln, hatte Kurator Clément Chéroux für die Ausstellung Snap+Share in einem Saal sämtliche Aufnahmen ausgedruckt und aufgehäuft, die Fotografen an einem einzigen Tag beim Bilderdienst Flickr veröffentlicht hatten. "Die Digitalisierung hat unser Verhältnis zum Bild komplett verändert", sagt Chéroux. "Das Gefühl, dass Bilder rare, einzigartige Objekte sind, ist mit der Masse der Aufnahmen verschwunden."

Die Folgen dieser Bilderflut spürt nicht nur, wer die Ausstellung gesehen hat - es genügt der Blick in den Speicher des eigenen Smartphones. Deutsche Durchschnittshandys speichern knapp 1100 Fotos, ergab eine Analyse des Sicherheitsdienstleisters Avast in diesem Sommer. Damit liegen die Deutschen weltweit auf Rang acht der eifrigsten Handyfotografen. Und sie lagern weitere Fotos in Social-Media-Profilen, auf Computerfestplatten und Speicherkarten für Kameras. Was Erinnerungen an fröhliche Familienfeste oder Momente im Urlaub wachhalten soll, sorgt bald für Kopfzerbrechen: Wie soll man bei diesen Bildermengen noch den Durchblick behalten?

Mit Künstlicher Intelligenz sortieren

Einen Ausweg aus dem Chaos bieten die großen Techkonzerne; vorausgesetzt, man lädt alle Bilder in die Cloud-Speicher von Apple oder Amazon, Google oder Microsoft. Dort sichten smarte Algorithmen die Aufnahmen und kategorisieren, was darauf abgebildet ist. Wer dann in den Suchfeldern der Onlinespeicher Begriffe wie "Strand" oder "Sonnenuntergang" eingibt, dem zeigen die Digitalarchive sehr zuverlässig im Browser die passenden Bilder. Am PC oder auf dem Handy funktioniert das noch nicht. Die Algorithmen sind so leistungshungrig, dass sie nur in der Cloud funktionieren.

Noch genauere Ergebnisse bekommt, wer die Fotos nach Personen sortieren lässt. Denn auch das beherrschen die meisten Bilderdienste. Im ersten Schritt gruppieren sie gleiche Gesichter. Wer die Programme mit den passenden Namen versorgt, kann anschließend genau die Bilder suchen, auf denen sich Cousine Lisa oder Onkel Bertram befinden. Wo und wann ein Foto entstanden ist, erkennen die Onlinedienste anhand der in vielen Bilddateien gespeicherten GPS-Informationen und Kalenderdaten. Damit sortieren sie die Fotos automatisch nach Aufnahmeort und Datum, fassen Bilderserien teils sogar in Albumvorschlägen zusammen.

Bildersammlungen zusammenführen

Wer Bilder aus mehreren Social-Media-Konten zusammenführen will, muss sie zuerst von dort wieder auf den eigenen Computer herunterladen. Solch eine Möglichkeit findet sich beispielsweise ...

