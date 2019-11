Die aktuell längste Serie: Bechtle mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 17.08%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Freitag Aumann mit 14,10% auf 15,86 (359% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 30,43%) vor Noble Corp plc mit 9,43% auf 1,16 (37% Vol.; 1W -10,77%) und Honda Motor mit 5,11% auf 26,94 (26% Vol.; 1W 8,63%). Die Tagesverlierer: Aurora Cannabis mit -17,02% auf 2,73 (112% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -28,35%), voxeljet mit -4,55% auf 1,89 (383% Vol.; 1W -3,57%), Sixt mit -4,42% auf 85,45 (610% Vol.; 1W -6,97%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (67203,37 Mio.), GlaxoSmithKline (39143,06) und BP Plc (36752,95). Umsatzausreisser nach oben ...

