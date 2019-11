Oft fürchten Kinder, ihre Eltern könnten auf Erbschleicher hereinfallen. Aber auch Erblasser selbst sollten daran interessiert sein, sich vor Manipulation zu schützen. Welche Optionen es gibt.

Für Claus-Henrik Horn, Fachanwalt für Erbrecht aus Düsseldorf, gehören solche Fälle zum Alltag: Ein Mann meldet sich bei ihm. Dessen kinderlose Tante war verstorben. Seit eh und je hatte er ein enges familiäres Verhältnis zu ihr gehabt, mit gemeinsamen Urlauben, geteilten Erlebnissen. Doch weil Neffe und Tante weit entfernt wohnten, hatte der Mann sie vor ihrem Tod nicht im Alltag begleiten können. "Im Krankenhaus hat eine Haushälterin die Frau betüddelt", erzählt Horn. In einem handschriftlichen Testament bedachte die Frau daraufhin ihre Haushälterin, kurz vor ihrem Tod. Der Neffe? Sollte leer ausgehen.

Schnell kommen in solchen Fällen Zweifel auf, dass der festgehaltene letzte Wille ohne äußeren Druck oder gar Manipulation entstanden ist. War der Erblasser beim Verfassen des Testaments zurechnungsfähig, im Juristendeutsch gesprochen: testierfähig? Oder setzte beispielsweise Demenz ihm zu, sodass er Tragweite und Inhalt des Testaments nicht mehr überblicken konnte? Andererseits können Verwandte, die beim Erbe leer ausgegangen sind, die Demenz-Vermutung ohne echte Anhaltspunkte in den Raum stellen und ein Testament zu kippen versuchen. Nach dem Motto: Wir haben nichts zu verlieren, probieren wir es doch mal. Hochbetagte Menschen gelten häufig als dement. Die Erfolgschancen erscheinen so betrachtet gar nicht mal gering.

Doch: "Der Gesetzgeber geht erst einmal davon aus, dass Testierfähigkeit vorliegt", sagt Anwalt Horn. Er und sein Mandant müssen nun beweisen, dass das im Krankenhaus von der Tante verfasste Testament nichtig ist, weil sie nicht mehr testierfähig war. Keine leichte Aufgabe. In einem ersten Schritt können sie beim Nachlassgericht einen Erbschein beantragen und auf die Umstände hinweisen. Dafür brauchen sie Argumente. "Anknüpfungstatsachen", sagt Horn. Hat der Erblasser zum fraglichen Zeitpunkt die Zeitung verkehrt herum gehalten? Hatte er Hundefutter im Kühlschrank deponiert? Oder die Eispackung im Backofen gelagert? Was für Außenstehende kurios wirken mag, für die Angehörigen von Demenzerkrankten aber Begleiterscheinungen des langsamen geistigen Abbaus sind, all das kann nun als wichtiges Indiz dienen.

Bestehen tatsächlich Zweifel daran, dass der letzte Wille wirksam ist, muss der Amtsrichter ermitteln. Er setzt dann häufig einen Gutachter ein, der Patientenunterlagen hinzuzieht und Zeugen befragt. "Meist folgen die Richter dem Gutachter", sagt Horn. Es gebe aber Richter, die unzureichend ermittelten und beispielsweise ...

