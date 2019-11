Am Montag stehen die Arbeitnehmer im Vordergrund. Stellenabbau und Sparpläne beschäftigen die Börsen. Im Fokus auch: Chinas Leitzinssenkung.

Die langwierigen Handelsgespräche zwischen China und den USA haben die Börsen vor dem Wochenende reichlich auf Trapp gehalten. Gute Aussichten hinsichtlich des Handelsstreites verleihen den Märkten Hoffnung und stimmen Anleger zuversichtlich.

Mit 13.241 Punkten verabschiedete sich der Dax am Freitag ins Wochenende.

Am Montagmorgen bewegt sich der Dax im hingegen kaum von der Stelle, zeigen die Daten vorbörslicher Handelsplattformen. Die Anleger blicken auf die krisengebeutelte Windbranche: So fordert der Stellenabbau von dem deutschen Windkraft-Analagenbauer Enercon seinen Tribut - und lenkt den Blick auf börsennotierte Windanlagebauer wie Siemens und Nordex.

Zudem protestieren die Beschäftigten von Osram am heutigen Montag gegen die Sparpläne des Lichtkonzerns. Eine Analystenkonferenz bei VW könnte ebenfalls neue Anreize liefern. Nur die weltweite Konjunkturschwäche könnte dem Konzern ein Absatztief verpassen. Volkswagen ist außerdem Thema in der Stadthalle in Braunschweig: Dort geht es um die Musterfeststellungsklage gegen den Konzern und mögliche Entschädigungen für Dieselfahrer.

1 - Vorgabe aus den USA

Ermutigende Signale im Handelsstreit haben die US-Börsen am Freitag auf neue Höchststände gehievt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher auf 28.004 Punkten. Der Dow nahm zunächst die Marke von 27.900 Punkten und schaukelte sich dann immer weiter hoch. In den Schlussminuten fiel mit 28.000 Punkten sogar noch die nächste Tausenderschwelle. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 8.540 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3.120 Punkte zu. Alle drei Marktbarometer gingen auf neuen Rekordständen aus dem Handel.

2 - Handel in Asien

Die chinesische Zentralbank hat am Montag die Anleger überrascht und zum ersten Mal seit 2015 einen Leitzins gesenkt. Die Bank of China (PBOC) erklärte auf ihrer Website, dass sie die siebentägige Reverse-Repurchase-Rate von 2,55 Prozent auf 2,50 Prozent senkt

Vor zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...