AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Scandinavian Cosmetics Group an Accent Equity 2017, einen skandinavischen Investmentfonds, erfolgreich abgeschlossen. Wieder einmal hat Aurelius bewiesen, das man es kann: "Nach der Abspaltung vom früheren Eigentümer, der Schweizer Valora Gruppe, wurde das Unternehmen unter AURELIUS als einheitliche Gruppe am Markt positioniert und einem umfangreichen Transformationsprogramm hin zu einem führenden Unternehmen für das komplette Markenmanagement aufgestellt. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...